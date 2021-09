In piazza Diaz sono in corso le manutenzioni ordinarie del marciapiede, utili ad eliminare tutti i principali pericoli per i pedoni. In una zona molto frequentata dalle famiglie e dai bambini residenti nel quartiere Madonnella e in tanti mi hanno contattato per risolvere questo atavico problema.

“Piazza Diaz è famosa anche per le tante giostrine – scrive il presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti – che fanno divertire i nostri bambini ma purtroppo questo luogo è ricordato pure per alcune cattive consuetudini in merito all’utilizzo delle stesse. Approfitto per ricordare un concetto importante nel merito”.

“Le riparazioni delle giostre per disabili eseguite in questo ultimo anno, non si contano. Scusatemi lo sfogo ma ci sono comportamenti che non riesco a tollerare”, conclude Leonetti.

