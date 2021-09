Una esperienza indimenticabile. Dopo giorni di attesa, i giovani pazienti del reparto oncologico del Policlinico di Bari, si sono imbarcati dal molo di Sant’Egidio a Taranto per assistere all’avvistamento dei delfini nel mar Jonio.

Apleti (associazione pugliese per la lotta contro le emopatie e i tumori nell’infanzia), diretta da Giovanna Natile, ha voluto organizzare una gita speciale per questi giovani pazienti. Un gruppo di dieci adolescenti, è stato protagonista del Dolphin Watching, ossia l’osservazione dei delfini nel Golfo di Taranto. Il team della Jonian Dolphin Conservation durante la navigazione – a bordo di un catamarano – ha fornito ai partecipanti, una ventina fra medici, pazienti, familiari e volontari dell’associazione, nozioni sull’osservazione ravvicinata dei delfini nel loro habitat naturale.

“Un pomeriggio – come ha spiegato Chiara Rutigliano, psicoterapeuta APLETI – dedicato ai pazienti adolescenti che affrontano il percorso di cura, per far sì che si ritrovino con compagni di corsia, medici, operatori sanitari oltre i confini dell’ospedale. L’obiettivo ha spiegato ancora – è fare in modo che si ritaglino del tempo per staccare dai vissuti strettamente legati alla malattia vivendo ore di vita quotidiana, ricaricandosi a contatto con la natura e con ciò che l’elemento mare può donare. Un tempo che possa essere terapeutico e di sostegno emotivo e psicologico per i ragazzi e le loro famiglie”.

Sono 800 gli adolescenti che si ammalano di tumore in Italia ogni anno. Attualmente, spiega Terry Perillo – dirigente medico Unità Operativa Complessa oncoematologia pediatrica Bari e membro ufficiale del gdl adolescenti Aieop – abbiamo in trattamento chemioterapico attivo circa 45 adolescenti nel nostro centro. L’evento è parte integrante del Progetto “Noi Giovani”, dedicato al sostegno medico specializzato nell’età adolescenziale e psicosociale dei teenagers con tumore. Il progetto, sostenuto dall’APLETI, tutela la qualità delle cure Oncologiche che, per questo particolare gruppo di pazienti, prevede iniziative dedicate ai ragazzi, per restituire loro normalità e leggerezza.

(Foto Apleti)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.