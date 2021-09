La foto è stata scattata in via Germania, al comparto 2 di Sant’Anna. Qui da anni c’è una strada che non è stata ancora asfaltata. Quando c’è maltempo diventa impraticabile, e in tutte le altre giornate rappresenta un ostacolo di vita per chi è in carrozzina.

“Non sono solito strumentalizzare la mia disabilità per ottenere qualcosa – scrive un residente sulla pagina Facebook del sindaco Antonio Decaro – ma in questo momento della mia vita non riesco a vedere mio padre camminare con la carrozzina sulle pietre. Voglio trovare una soluzione, non mi interessano le polemiche o i rimbalzi di responsabilità. Vorrei incontrare il sindaco Decaro e il presidente della Regione Puglia Emiliano, chi può aiutarmi lo faccia e ne sarò grato”. Ed ancora accanto alla foto che lo ritrae con il padre, anche lui su una sedia a rotelle, il residente del quartiere a sud di Bari scrive: “Caro papà non posso portarti a casa mia, abito in fondo alla strada, mi avevano promesso che si sarebbero impegnati, lo hanno fatto per un cagnolino. Amo i cani ma anche noi meritiamo dignità”.

