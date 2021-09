Un uomo è stato picchiato questa sera in piazza Mercantile, nel bel mezzo della movida. Non si conoscono i motivi del gesto, l’uomo – come riferisce il Quotidiano Italiano – sarebbe stato colpito con calci e pugni e persino con delle sedie e una bottigliata in testa.Il tutto è successo a pochi metri dalla bancarella delle sgagliozze. L’uomo è stato portato al pronto soccorso insieme ad una altra persona che avrebbe accusato un malore.

