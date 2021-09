Scoperti clienti seduti all’interno a consumare, ma senza green pass. Oggi la polizia ha multato nuovamente un bar a Lecce, che già aveva subito sanzioni in passato sempre per inosservanza delle norme anti Covid. Scattata quindi la multa da 800 euro e il prefetto ha notificato al locale la chiusura per un mese. Cosa già accaduta per altre due volte: la prima a dicembre 2020 è stata imposta la chiusura per 20 giorni e la seconda volta nel febbraio 2021 per altri 30.

I controlli delle forze dell’ordine sono stati avviati in tutta Italia, proprio per verificare il rispetto delle norme anti covid e tra queste il possesso del green pass in caso di consumazione all’interno dei locali.