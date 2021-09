I carabinieri della Stazione di Bari San Nicola, durante il quotidiano servizio di “Carabiniere di quartiere” hanno assestato un nuovo duro colpo al traffico di sostanze stupefacenti che perdura nel quartiere del Borgo Antico.

I militari, durante i servizi di perlustrazione a piedi nei vicoli di Bari Vecchia, sono stati attratti dal forte odore di sostanze cannabinoidi in Strada della Torretta. Gli immediati accertamenti su ogni anfratto della viuzza hanno portato al rinvenimento all’interno di un tombino di oltre 500 g di marijuana, suddivisi in buste in cellophane, e 2 kg circa di hashish, in panetti, oltre a materiale per pesare e confezionare lo stupefacente. Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre sono in corso le indagini per accertare chi ne avesse la detenzione.

