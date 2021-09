Da lunedì 20 settembre 2021 l’Ufficio Immigrazione della Questura di Bari resterà aperto al pubblico il pomeriggio, dal lunedì al giovedì, dalle ore 15.00 alle 17.00, oltre che per le attività già previste, anche per i permessi di soggiorno che risultano in consegna.

L’appuntamento per i permessi di soggiorno, per l’acquisizione della pratica, va richiesto in Questura, alla luce delle recenti novità di sistema che consentono di richiedere ed ottenere un permesso di soggiorno elettronico anche per i congiunti di cittadini UE. Per coloro che, non presentandosi ad un appuntamento già fissato in precedenza, necessitino di un’altra data, la richiesta deve essere fatta direttamente in Questura presso l’Ufficio Immigrazione.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.