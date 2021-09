Primi casi Covid nelle scuole pugliesi. Nel Barese positività sono state riscontrate in due istituti dell’infanzia a Turi e a Sannicandro, in una primaria a Terlizzi. Casi sospetti anche in una media a Bari e in una superiore a Putignano.

Sono state messe in quarantena solo le classi interessate e non l’intero istituto come è capitato in alcune occasioni in passato. L’obiettivo, ribadito più volte, è di tenere la scuola in presenza e arginare sin da subito possibili casi. Ecco perché la Regione Puglia ha fatto partire subito un monitoraggio in tutti gli istituti.

