È morto l’avvocato civilista barese Gaetano Vignola. Aveva 84 anni. Diversi i messaggi di cordoglio. A cominciare da quello dell’Ordine degli avvocati di Bari: “Giovanni Stefanì, unitamente a tutto l’Ordine Forense di Bari, partecipa la scomparsa dell’#avvocato Gaetano Vignola, già Tesoriere del COA di Bari, e si stringe commosso al dolore del collega Marco Vignola e della famiglia”, si legge su Facebook.

Commosso il ricordo su Vietri storica, località lucana da lui molto amata. ” Di Vietri conosceva tutto, persone, cose, luoghi, ogni vicolo, via o piazza – si legge nel post – Conosceva il nostro “Fuoss” dove ha sempre giocato ed era conosciuto anche dalle pietre della strada.A Vietri ha trascorso la sua infanzia e la sua adolescenza. A Vietri ha gironzolato felice ed allegro con i suoi amati cugini. Il nostro amico Gaetano, non ha mai dimenticato, nemmeno per un momento, anche durante la sua ultima sofferenza, i suoi amici di Vietri.Sei stato il nostro maestro. Riposa in pace”. (Foto facebook)

