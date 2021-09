“Io credo nei medici e negli infermieri, mi fido della scienza”. La prima paziente a ricevere la terza dose di vaccino contro il Covid19 ha appena 18 anni. Puntuale all’appuntamento, alle 9.30, si è presentata nell’ambulatorio vaccinale del Policlinico di Bari. “Lo faccio per sentirmi più sicura e più protetta visto che ho problemi di salute – racconta – Dubbi? Mai avuti. Seguo quello che mi dicono i medici che mi hanno in cura”. La storia è raccontata dal Policlinico su Instagram.

Parte così la nuova fase della campagna vaccinale con la somministrazione della dose aggiuntiva per i pazienti fragili: 200 le vaccinazioni in programma oggi al Policlinico di Bari. Sono in tutto 8.600 i soggetti in cura nelle unità operative ospedaliere che hanno priorità nella vaccinazione, secondo le indicazioni fornite dal piano ministeriale e dalla circolare regionale. Il calendario messo a punto dalla control room consentirà di vaccinare con la terza dose circa 500 persone al giorno. Le vaccinazioni saranno eseguite da equipe miste formate da igienisti e da specialisti di branca (nefrologi, gastroenterologi, reumatologi, oncologi).

