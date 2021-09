Chi si occuperà di monitorare i flussi dei passeggeri negli autobus? A Bari l’azienda di trasporto urbano Amtab da circa un anno ha richiesto al Comune un progetto utile alla collettività (puc).

Per consentire di attingere personale dai percettori di reddito di cittadinanza che, per legge, devono svolgere una quota di lavori socialmente utili. I “controllori” del reddito di cittadinanza, come proposto in altre città italiane, avrebbero il compito di monitorare e segnalare il mancato rispetto delle normative anti contagio.

Distanze all’interno dei mezzi, l’uso della mascherina e il limite di capienza all’80%. In attesa della risposta definitiva da parte dell’amministrazione Decaro, il direttore generale Amtab Francesco Lucibello conferma l’idea.

“Vorremmo attivare il progetto già da ottobre. Ma appare chiaro come sia difficile controllare tutte le corse. Ogni giorno si muovono lungo le strade del capoluogo pugliese circa 430 autisti, perciò sarebbero necessari 860 controllori”, conclude Lucibello.

