“Parafanghi rotti, senza cavalletti e senza campanello”. Lo scrive sui social, indirizzando il messaggio al sindaco Antonio Decaro, uno dei tanti utenti baresi che usufruiscono del servizio di mobilità condivisa dei monopattini elettrici.

Sotto accusa la scarsa manutenzione dei mezzi, spesso vandalizzati. “Ma è mai possibile che tutti e tre i brand di sharing siano così penosi, pur essendo un servizio condiviso”.

“Non puliscono, non sanificano e non aggiustano i mezzi, più volte ho dovuto segnalarlo a loro ma li continuano a mettere in condizioni pietose. Pagando l’abbonamento dovrei avere la sicurezza di avere un mezzo quotidianamente vicino a me”, conclude.

