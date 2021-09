L’uomo, affetto da problemi psichici e già in cura presso un centro di igiene mentale, ha precisato che, una volta sul balcone con il piccolo tra le braccia, avrebbe avuto un capogiro. Subito dopo l’accaduto, spaventato, si sarebbe allontanato in tutta fretta dal palazzo e, secondo quanto da lui stesso dichiarato, avrebbe mangiato una pizza nella zona Sanità per placare un attacco di fame nervosa e poi sarebbe rientrato a casa per riposare. Successivamente sarebbe di nuovo sceso in strada per recarsi in un bar e ordinare cornetto e cappuccino.