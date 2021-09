Il cartello affisso all’esterno indica l’inizio dei lavori il 12 luglio del 2016 con conclusione il 24 novembre nel 2017. Stiamo parlando della realizzazione di 106 nuovi alloggi popolari a San Girolamo, comprensivi di parcheggi pertinenziali interrati per 15 milioni di euro. Rientra in un progetto ben più ampio che mirava alla realizzazione di complessivi 588 alloggi, di cui minimo 225 di edilizia residenziale pubblica, 363 di edilizia residenziale in social housing e terziario con la possibilità di aprire attività commerciali al piano terra.

I lavori si sono fermati nel 2017 e da allora non sono più ripresi. Un cantiere infinito che ha causato davvero tantissimi problemi ai residenti, soffocati dalle impalcature: un cantiere depredato anche dai ladri che hanno rubato tutto quello che si poteva rubare. Ora la situazione sembra si stia sbloccando. Sono state rimosse le vecchie impalcature, per questioni di sicurezza e l’Arca Puglia ha avviato le procedure per la progettazione del completamento dei lavori.

Il vecchio progetto non è infatti più utilizzabile per una serie di adeguamenti normativi e quindi si deve procedere con uno nuovo che preveda in alcuni casi anche la ridistribuzione degli impianti. Entro l’anno dovrebbe essere pronto il progetto per poi bandire la nuova gara e si spera di iniziare i lavori per il 2022. Al momento è stato completato il 50 per cento dell’appalto: manca quindi la metà degli interventi.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.