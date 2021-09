“Credo che ci saranno le condizioni per procedere a un ampiamento delle capienze per teatri e cinema”. A dichiararlo è il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, che ha precisato quest’oggi come il governo italiano abbia preso un preciso impegno sul punto e il prossimo 30 settembre procederà con una valutazione sull’estensione della capienza nei luoghi della cultura.