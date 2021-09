Un piccolo bus di un servizio privato è andato a fuoco questa mattina a Lecce, in viale Japigia. Le fiamme hanno divorato il motore. Sul posto i vigili del fuoco per spegnere il rogo e mettere in sicurezza la zona. Un denso fumo si è alzato per tutto il quartiere. Tanta la preoccupazione per quanto stava avvenendo: passeggeri tutti salvi. (foto Vivere Lecce Facebook)

