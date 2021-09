Si chiama “Finestre urbane” il progetto avviato nel centro storico di Rutigliano, per abbellire vicoli e piazze. Si tratta di due installazioni realizzate da Annarosa e Irene Laudadio e da AMISURAD (I.Dioguardi- G.Romito – M. Difino): la prima è “Pasta in festa” in largo San Vincenzo, e l’altra realizzata con vasi di cactus in legno dal titolo “Crescono ovunque” in piazza Colamussi. Un progetto che si pone come obiettivo quello di valorizzare vicoli e piazze del centro storico: le installazioni resteranno per tutto settembre. I vasi di cactus probabilmente resteranno anche fino alla prima settimana di ottobre.

