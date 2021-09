Una barese protagonista in un video al fianco della comica Michela Giraud per sensibilizzare al tema Sma. Parliamo di Anita Pallara, giovane ragazza affetta da questa malattia rara che da anni, sia personalmente, sia in qualità di presidente nazionale di Famiglie Sma si impegna a dare supporto agli altri attraverso numerose iniziative.

Autoironia e irriverenza, questa la chiave centrale del video di FamigliaSMA, con il volto noto della comica Michela Giraud. Obiettivo quello di sensibilizzare al tema invitando i cittadini a dare un supporto concreto nella campagna di raccolta fondi utile per raggiungere ulteriori traguardi rispetto a quelli già raggiunti negli ultimi anni. “Con il tuo aiuto è tutta un’altra Sma”, questo lo slogan della raccolta, attiva sino all’11 ottobre.

“Dietro questo video ci sono tante risate, fatti realmente accaduti e un pizzico di follia – ha scritto sui social Pallara – l’unica strada che FamiglieSMA conosce da sempre è quella di ridere. Questo è il nostro segreto per dire sempre più forte che è ‘Tutta un’altra Sma’ – ha concluso invitando i cittadini a donare per aiutare famiglie, bambini e adulti, affetti da Sma.

