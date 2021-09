Hanno cenato al ristorante e sono andati via senza pagare. E’ accaduto a Bari, al Belvedere di Santo Spirito, lo scorso weekend. A denunciare il “furto”, i proprietari del ristorante che, con un post su Facebook, pubblicato ormai tre giorni fa, avevano invitato i responsabili, un uomo e una donna, a tornare per saldare il conto. Cosa che dopo tre giorni, secondo quanto confermano dal ristorante, non hanno ancora fatto.

“Non si sono presentati, ma non ci speravamo: sapevamo che non sarebbe accaduto – ha spiegato a Borderline24 una delle responsabili del ristorante. Abbiamo dato loro cinque giorni di tempo prima di fare denuncia, per farli saldare il conto. Passati questi cinque giorni passeremo il filmato direttamente a chi di competenza” – ha concluso.

Nel post, i proprietari, avevano pubblicato una foto con i volti oscurati dei responsabili, dando loro un messaggio. “Questo è furto – scrivevano lo scorso 19 settembre – a voi due che abbandonate il mio ristorante senza pagare, pensando di essere i furbi del 2021, avete 5 giorni di tempo per passare dal ristorante e saldare il conto o le immagini saranno divulgate su ogni tipo di canale social e passate alle autorità competenti con annessa denuncia penale” – avevano concluso. Adesso i responsabili hanno tempo sino a venerdì per saldare il conto.

