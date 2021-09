Gli operai stanno lavorando a tutta forza per completare entro domani, 23 settembre, l’installazione della nuova ruota panoramica che torna sul lungomare di Bari dopo oltre 2 anni. L’iniziativa è l’ “Aperol Together We Can” che si svolgerà fino 25 settembre sul lungomare di Crollalanza, nel tratto che va dalla rotonda di Largo Giannella a piazza del Ferrarese.

La manifestazione, promossa da Campari, si svolgerà in due sole città in Italia, Bari e Palermo, con il capoluogo pugliese a fare da apripista. L’iniziativa, che prevede una serie di installazioni lungo il tratto di costa individuato, coinvolgerà gli operatori commerciali, le istituzioni e le associazioni di categoria attraverso una serie di attività di animazione e promozione del territorio.

Ad animare l’evento la musica: lungo il percorso, infatti, saranno presenti speciali altalene musicali che, attivando un diverso strumento a ogni oscillazione, permetteranno al pubblico di suonare tutti insieme, personalizzando il proprio “swing”.

