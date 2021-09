I primi ad essere sorpresi sono i viaggiatori urbani alla fermata dei bus Amtab. Si soffermano sui dettagli della nuova pensilina installata nel centro della città, in via Andrea Da Bari, a pochi passi dell’entrata dell’Ateneo.

Infatti da pochi giorni sono iniziate le installazioni in prossimità delle fermate Amtab, realizzate nell’ambito del piano di razionalizzazione ed efficientamento del servizio di trasporto pubblico locale (tpl).

È la prima di 110 pensiline dotate di attrezzature intelligenti, cosiddette smart, che pian piano sostituiranno le strutture attuali. Nel dettaglio, come mostra la foto d’anteprima, ben 40 pensiline sono dotate di dispositivi integrati al sistema “its” con pannelli informativi a messaggio variabile: display e sistema per ipovedenti con tasto che riproduce un messaggio vocale text to speech delle linee in transito e partenza.

In aggiunta anche l’impianto di illuminazione a led con sensori del tipo crepuscolare, timer orario, integrato con impianto fotovoltaico, secondo i criteri di efficienza e risparmio energetico. Infine anche uno strumento utile ai passeggeri in attesa, due prese di ricarica usb per tenere sempre attivo il proprio smartphone.

