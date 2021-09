Ultimi lavori per le tre nuove rotatorie in via Amendola. Lo annuncia il sindaco di Bari Antonio Decaro durante un sopralluogo in diretta facebook: “Sono stati piantatati tre ulivi in ogni rondò, e tre privati hanno deciso di adottare la manutenzione del verde”.

“Grazie al raddoppio la strada in passato molto complicata adesso è più scorrevole”, ha aggiunto Decaro. L’opera da 3 milioni 620mila euro è stata quasi completata con più di un anno di ritardi. Mancano solo gli ultimi dettagli.

Più efficiente anche la rete di marciapiedi e piste ciclabili. Il progetto prevede anche una pista ciclabile, 80 nuovi alberi, illuminazione a led, attraversamenti pedonali più sicuri, 6.500 mq di marciapiedi e videosorveglianza.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.