Ecco le regole pubblicate dalla Fondazione Petruzzelli, a Bari, per assistere alle attività teatrali. “Per tutelare al meglio la salute del proprio pubblico – si legge nella nota – l’ingresso agli spettacoli è consentito solo a coloro che esibiscono il Green Pass in corso di validità.

“O nel caso degli spettatori in possesso di idonea certificazione medica di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid 19 e dei i minori di 12 anni, l’esito negativo di un tampone effettuato non oltre le 48 ore precedenti”.

Una decisione che sta facendo discutere: l’obbligatorietà del tampone per i minori di 12 anni (non prevista né nelle scuole né per esempio nei cinema) non è piaciuta alle famiglie: il rischio è allontanare ancora di più i piccoli dal teatro.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.