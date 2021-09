Approvati dalla giunta comunale, nella giornata di ieri, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso, i progetti definitivi relativi ai lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule dei plessi Falcone Borsellino, situata in via Cassala 15 e Cirielli, in via Molise 4/6.

Gli interventi, finanziati con un importo complessivo di 470.053,45 euro con fondi del Ministero dell’Istruzione, a seguito dell’ammissione del Comune di Bari al finanziamento nell’ambito del bando per l’assegnazione di risorse agli enti locali, riguardano l’anno scolastico 2021-22.

Per quanto riguarda il plesso Falcone Borsellino, nel quartiere Stanic, il progetto approvato consentirà di eseguire il risanamento dell’intonaco esterno, la demolizione e risanamento dell’intonaco ammalorato e la tinteggiatura dei prospetti della struttura. Si lavorerà dunque al ripristino di cornicioni e facciate esterne, dei pilastri esterni e del muro esterno in prossimità dei terrapieni come pure alla tinteggiatura di tutti gli elementi in ferro, nonché alla pulizia dei mattoni a vista, per un totale di 216mila euro.

Nel plesso Cirielli, al San Paolo, al momento interessato da un cantiere (in fase di ultimazione) per la costruzione di una nuova palestra, i lavori interesseranno sia la scuola primaria sia la secondaria e riguarderanno invece il ripristino o la sostituzione tanto delle pietre di rivestimento quanto dei mattoni in clinker danneggiati, la realizzazione di un rivestimento idrorepellente e la tinteggiatura complessiva, la sostituzione delle reti in ferro antintrusione e di tutti i pluviali presenti nonché il rifacimento del cornicione e l’impermeabilizzazione del lastrico solare, per un totale di oltre 153mila euro.

L’esecuzione dei lavori sarà affidata alla ditta aggiudicataria del vigente accordo quadro biennale per interventi di manutenzione edile ed impiantistica di tipo eccezionale negli immobili adibiti a scuola media, elementare, materna e nido gestiti dal Comune di Bari.

