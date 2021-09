Aumentano le classi in quarantena in Puglia: sono 45 in tutta la regione. Prima per numero di classi in quarantena, dove cioè è stato riscontrato almeno un caso Covid, è la provincia di Foggia: qui le classi in isolamento sono 22. Lo scrive Repubblica Bari.

Segue Bari e provincia con 14 classi, di cui due nel capologuo regionale (una scuola dell’infanzia paritaria e una terza della media Tommaso Fiore). Altri contagi a Corato, Terlizzi, Gravina in Puglia, Altamura, Mola di Bari, Turi e Sannicandro di Bari.Una classe nella Bat, precisamente nella scuola elementare D’Annunzio di Trani, due in provincia di Brindisi, sei a Lecce e nessun caso a Taranto e provincia.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.