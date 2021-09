Tornano i Fridays for Future a Bari. Manifestazione alle 9.30 il 24 settembre con raduno in piazza Prefettura. Il corteo proseguirà poi sul lungomare con arrivo in piazza Diaz.

“Il movimento globale, che da più di due anni lotta per la giustizia climatica, si riprende così i propri spazi – si legge in una nota – che la pandemia, quella crisi sanitaria tanto correlata a quella climatica, ci ha sottratto. Il 24 settembre ricorderemo ai nostri rappresentanti politici che questa ricorrenza del loro meeting internazionale (tra tutti, il più importante per fronteggiare l’emergenza climatica) è l’ultima occasione per prendere delle decisioni pragmatiche e immediate”.

“Non ci salverà – prosegue la nota – l’aggiunta di qualche albero nei parcheggi, non una manciata di piste ciclabili in più o

delle borracce con il logo delle nostre città distribuite nelle scuole. È da scelte sistemiche che dipenderà il prossimo futuro. Il nostro prossimo futuro, la nostra sopravvivenza, non di una palla da 6000 trilioni di tonnellate di roccia, ma di chi la abita, e quindi anche della nostra fragile quanto prepotente specie. Pretendiamo, dunque, che i politici sfruttino gli strumenti messi a loro disposizione dalla scienza per

prendere consapevolezza della gravità della questione e che agiscano, ora. Non vogliamo slogan, nè contentini. Il 24 settembre scenderemo in piazza e non ammetteremo più scuse”.

