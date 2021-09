Il 25 e 26 settembre, il Waterfront di San Girolamo ospiterà una vera e propria festa dello sport. Si tratta della prima edizione del “Beach Volley Weekend”. L’evento, promosso dal Comitato Provinciale Csen e patrocinato dal Municipio 3, sarà completamente gratuito sia per la cittadinanza, sia per le associazioni che aderiranno all’iniziativa.

Si tratta, di fatto, di un’occasione utile non solo per praticare sport, ma anche per sensibilizzare i cittadini, tra cui soprattutto i giovani, a temi come l’ambiente, ma anche l’educazione alla salute. L’idea arriva in seguito alla decisione dello Csen di ampliare l’offerta sportiva in materia di educazione fisica attraverso la pratica qualificata della pallavolo e del beach volley.

Il progetto sarà permanente e coinvolgerà anche il tema della salute con l’impegno di accompagnare ragazzi e tecnici in un’esperienza nuova e coinvolgente che possa anche far riscoprire l’importanza di fare gruppo. L’evento si terrà nel weekend del 25 e 26 settembre a partire dalle ore 10 , sino alle 17 su due campi idonei per la pratica da beach volley.

Foto Pixabay

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.