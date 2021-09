Incidente sul lavoro questa mattina nel cantiere dell’ex Hotel 7 Mari di Bari, vicino la Fiera del Levante. Un uomo, originario di Altamura, si è ferito con un macchinario, provocandosi un taglio alla gola. L’uomo di 26 anni è stato subito trasportato al Policlinico di Bari. Non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto verifiche in corso anche da parte dello Spesal e della Polizia.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.