Incidente questa mattina sulla tangenziale, all’altezza di Torre a Mare. Per cause in corso di accertamento si sarebbero scontrate 5 auto. Ci sarebbe un ferito grave. Il traffico è completamente bloccato: si è formata una coda fino all’altezza del Motel Agip. Sul posto ambulanza, vigili del fuoco e la stradale che sta deviando il traffico verso il lungomare. L’impatto è avvenuto sulla corsia in direzione nord.

