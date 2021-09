“Il problema – spiegano i residente – è che sono sempre i soliti posti, sarebbe bastata una fototrappola, oppure un appostamento, per beccare questi individui. Ma no meglio lasciare inquinare le nostre campagne e soprattutto la nostra salute”. I residenti sono esasperati, hanno anche organizzato in piena estate un sit in di protesta, ma la situazione è rimasta immutata.