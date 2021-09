“Questa è, da sette giorni, la situazione in via Siponto angolo via Salapia. I luridi e trogloditi sono sempre gli stessi, facilmente identificabili, ma il servizio di Amiu è semplicemente vergognoso”. Comincia così un post di denuncia sulla pagina Facebook del sindaco Antonio Decaro.

“Niente giustifica il perdurare di questa situazione, soprattutto considerando che i cassonetti in questi sette giorni sono stati regolarmente svuotati – continua il residente – ma il luridume a terra è stato lasciato così da 7 giorni. Ma gli operatori Amiu che fanno? Fanno finta di non vedere? La sfiducia è tanta, il senso di impotenza lo è altrettanto, ma mi chiedo cosa accadrà quando la pazienza finirà e a qualcuno i nervi cominceranno a saltare”.

