Transitare nella zona della stazione fa paura. Gli episodi denunciati si susseguono mentre i residenti vivono nel terrore. La denuncia stavolta sulla bacheca del sindaco Antonio Decaro. “E’ ormai risaputo – scrive un’utente – che la zona della stazione, piazza Umberto e zone limitrofe, è ormai in balìa di delinquenti. Inutile specificare la provenienza di questi soggetti perché il punto non è questo. Ieri sera – prosegue – ero in compagnia di amiche. Avevamo parcheggiato regolarmente in un parcheggio antistante la stazione. Alle 23, al rientro, sono sbucati dal nulla, due ragazzi con fare minaccioso. Di certo non chiedevano l’euro del parcheggio. Ho fatto in tempo – conclude – a chiudermi in macchina, mentre colpivano i vetri cercando di romperli.

Solo lo scorso 15 settembre, una rissa in via Nicolò dell’Arca è degenerata in un ferimento, sotto gli occhi dei passanti. L’episodio ha riaperto un problema mai realmente risolto: quello della sicurezza nella piazza a pochi passi della stazione e a ridosso delle strade del passeggio.

