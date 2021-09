La ruota panoramica alta 32 metri è ormai ultimata. Bari si prepara a tre giorni – da stasera fino al 25 settembre – targati Aperol Together We Can: l’iniziativa commerciale che si svolgerà sul lungomare di Crollalanza, nel tratto che va dalla rotonda di Largo Giannella a piazza del Ferrarese.

Oltre al capoluogo pugliese, l’altra città coinvolta nei prossimi giorni sarà Palermo. E proprio il capoluogo pugliese fa da apripista: l’accesso però alla ruota panoramica karaoke e alle altalene sarà consentito solo a chi beve o acquista Aperol.

Essendo un evento patrocinato (gratuitamente) dal Comune di Bari fa riflettere il fatto che non sia pienamente inclusivo verso i meno abbienti e che sullo sfondo ci sia l’incentivo a consumare bevande alcoliche.

Si può ordinare un Aperol Spritz in uno dei locali attivati della città, in tutto 18. Insieme al drink si riceverà un QR code. Oppure con lo scontrino di un qualsiasi punto vendita della grande distribuzione o sulle piattaforme e-commerce. Solo in questo modo si può ricevere il braccialetto Aperol che permetterà di partecipare a tutte le attività in programma.

È possibile trovare tutte le informazioni utili collegandosi al sito https://togetherwecancheer.it/. La manifestazione garantisce i requisiti di sicurezza nel rispetto delle normative in vigore. Per accedere alla ruota panoramica sarà necessario esibire il green pass.

