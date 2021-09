“In questi giorni siamo stati contattati da genitori che si aspettavano l’esenzione dal ticket per il servizio di Mensa Scolastica per l’anno 2021/2022 così come annunciato dall’assessora Romano a luglio scorso – dichiarano i consiglieri pentastellati Antonello Delle Fontane, Giuseppe Catalano e Chiara Riccardi.

“Grazie a fondi ministeriali – proseguono – l’amministrazione avrebbe garantito, ai nuclei famigliari con reddito isee fino a 12.500, l’esenzione dal ticket giornalieri per il servizio di refezione scolastica, ma di fatto le richieste di ticket sono state notificate anche alle famiglie che rientrerebbero nell’esenzione avendo modelli ISEE ben al di sotto della soglia dei 12500,00”, dichiara Chiara Riccardi.

“Verificando sul sito istituzionale ci si accorge come ci sia molta confusione con notizie difformi in aree diverse del sito, pertanto invieremo una interrogazione all’assessora sperando che riusciranno a porre rimedio a questo disservizio che sta creando notevoli disagi in un inizio di anno scolastico già di per se complicato” conclude Catalano.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.