“Molfetta ha bisogno di maggiore sicurezza, ovvero di maggiore controllo e attenzione sul territorio”. Lo afferma il sindaco di Molfetta Tommaso Minervini, a seguito dell’ultimo incendio che ha interessato un deposito edile. Già il 16 settembre scorso il primo cittadino aveva chiesto in una lettera inviata al Prefetto di Bari, al Procuratore della Repubblica di Bari e al Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Molfetta, un incontro per discutere della “necessità di rafforzamento degli organici delle forze dell’ordine in città”.

“Ringrazio per i loro sforzi gli inquirenti e le forze dell’ordine – afferma il primo cittadino –, ma allo tempo stesso occorre uno sforzo maggiore per chiarire il prima possibile le cause di questi episodi, che stanno allarmando l’opinione pubblica. Invoco ancora una volta, in funzione del mio ruolo di sindaco, il rafforzamento degli organici delle forze dell’ordine”.

