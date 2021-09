Autobus parcheggiati davanti al cancello di una scuola. La denuncia, con foto annessa, è stata postata sulla bacheca del sindaco Antonio Decaro.

“Volevo segnalarle – scrive l’utente – che ogni giorno all’uscita dall’istituto Euclide, gli autobus, come questi, sostano davanti al cancello da cui escono le prime classi dell’istituto, tra l’altro sostando sulle strisce pedonali, come si vede in foto. Questo causa una situazione decisamente pericolosa per i ragazzi che escono da scuola e devono attraversare la strada poiché non vi è visuale né per i ragazzi né per le auto in transito. Spero – conclude – che lei possa intervenire prima che qualcuno si faccia male”.

