Decine di velocipedi controllati a Barletta dai carabinieri e dalle forze di polizia. I militari, avvalendosi di strumentazione messa a disposizione dalla M.C.T.C., hanno controllato decine di velocipedi che correvano per le vie del centro, ponendoli su un nastro per verificarne la velocità massima raggiungibile. Tre i veicoli scoperti che erano stati modificati per ottenere le caratteristiche di un ciclomotore a tutti gli effetti; elevate sanzioni per guida senza patente (Art. 116 Cds), per trasporto di persone su velocipede (Art. 182 Cds), per obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile (Art. 193).

Durante i controlli, inoltre, i carabinieri hanno sorpreso un 36enne di Barletta alla guida di un’autovettura senza cintura di sicurezza (art.172 Cds.). Complessivamente sono state controllate 15 biciclette elettriche e 23 persone. Contestate 8 sanzioni amministrative, per un totale di circa 18mila euro. L’attività di controllo dell’Arma, che continuerà anche nei prossimi mesi, sarà svolta sempre in collaborazione con le Motorizzazioni Civili.

