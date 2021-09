A Bari come nelle piazze di tutto il mondo si celebra il Fridays For Future, la giornata dedicata alla lotta per la giustizia climatica. In piazza Prefettura gli studenti hanno scandito slogan e intonato la canzone pop di Articolo 31 insieme a Torto e Reverendo “Gente che spera”.

Rivisitando alcune strofe hanno voluto ribadire la necessità di cambiare rotta nelle emissioni di anidride carbonica e plastica (video in basso). “Le scuole e le università devono mettere al centro la questione ambientale, anche noi singoli ragazzi dobbiamo dare prova dell’impegno comunitario”, commenta Francesca Alcino, Link Bari.

“Il nostro prossimo futuro – aggiungono i promotori del Fff – è di chi abita la Terra, e quindi anche della nostra fragile quanto prepotente specie. Pretendiamo, dunque, che i politici sfruttino gli strumenti messi a loro disposizione dalla scienza per prendere consapevolezza della gravità della questione e che agiscano, ora”.

