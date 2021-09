Dal 15 ottobre i dipendenti pubblici tornano a lavorare in ufficio. Oggi il premier Mario Draghi ha firmato un decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel testo viene precisato che “la modalità ordinaria di lavoro nelle Pubbliche amministrazioni dal 15 ottobre torna ad essere quella in presenza”.

Il provvedimento chiarisce che “le pubbliche amministrazioni assicureranno che il ritorno in presenza avvenga in condizioni di sicurezza, nel rispetto delle misure anti Covid-19”. al 15 ottobre dovranno quindi riaprire tutti gli sportelli al pubblico, prevedendo la possibilità della prenotazione per evitare code e assembramenti.

Lo smart working dovrà essere limitato solo a “processi e attività di lavoro previamente individuati dalle amministrazioni, per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalità”.

