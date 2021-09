“Mobilità, micromobilità e sicurezza stradale: tra presente e futuro”: questo il tema del convegno che l’Ac Bari Bat ha organizzato il 28 settembre nel palazzo del Rettorato del Politecnico, in via Amendola a Bari. Attorno al tavolo dialogheranno istituzioni, tecnici e professori per discutere di un tema molto sentito in questo periodo storico, con la diffusione di monopattini e bici elettriche e le inevitabili conseguenze sulla mobilità dovute all’emergenza pandemica. A portare i saluti il presidente nazionale dell’Aci, Angelo Sticchi Damiani, insieme al sindaco Antonio Decaro, ai rettori Stefano Bronzini e Francesco Cupertino, al comandante della polizia locale, Michele Palumbo e al prefetto Antonia Bellomo. L’evento ha il patrocinio di Regione Puglia, Comune di Bari, Politecnico di Bari.

“AC Bari-Bat, sensibile sull’argomento – commenta il presidente dell’Ac Bari Bat, Francesco Ranieri – ha voluto organizzare il convegno che si terrà presso il Politecnico di Bari al fine di approfondire la tematica della mobilità e micromobilità. Siamo preoccupati per l’uso smodato della “micromobilità”, monopattini e biciclette con pedalata assistita che, purtroppo, non sempre sono utilizzati nel rispetto delle norme codicistiche e rappresentano un evidente pericolo non solo per chi li conduce ma anche per gli altri utenti della strada”.

“Abbiamo voluto organizzare la giornata di studio sulla mobilità, micromobilità e sicurezza stradale, perché da più parti arrivano segnali circa il forte cambiamento in atto nei sistemi di trasferimento nella nostra città”, commenta il direttore di Ac Bari Bat, Maria Grazia De Renzo.

Il programma dell’evento

ore 08.30 Registrazione dei partecipanti

ore 09.00 lntroduzione ai lavori e saluti autorità

Francesco Ranieri – Presidente AC Bari Bat

Stefano Bronzini – Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Francesco Cupertino – Magnifico Rettore del Politecnico di Bari

Angelo Sticchi Damiani – Presidente ACI

Antonio Decaro – Sindaco di Bari

Antonia Bellomo – Prefetto della Provincia di Bari

Michele Palumbo – Comandante P.M. Bari

ore 10.00 lntroduzione al tema

Nicola CHIECO, Presidente onorario della Commissione Traffico e Circolazione dell’Automobile Club Bari- BAT

Moderatore: Andrea Cauli (Ufficio Stampa Aci)

Relazioni: ore 10.15 Michele Ottomanelli, Politecnico di Bari “Caratterizzazione della domanda di Micromobilità condivisa nella citta di Bari” Discussant: Mario Binetti – Politecnico di Bari ore 10.45 Simona Sacone, TPL Linea srl (Azienda di trasporto pubblico locale di Savona), Presidente, Università di Genova “Nuovi schemi di mobilità in ambito urbano: integrazione e sostenibilità Discussant: Mariagrazia Dotoli – Politecnico di Bari ore 11.15 Silvia Siri, Università di Genova “Servizi di mobilita per la smart city: il campus di Savona come distretto urbano”

Discussant: Graziana Cavone – Politecnico di Bari ore 11.45 Antonio Arvizzigno, General Manager di CVIT (Centro Studi Componenti per Veicoli) “La mobilità del futuro secondo Bosch”

Discussant: Sisto De Matthaeis – Commissione Traffico e Circolazione dell’Ac Bari Bat ore 12.15 Tavola rotonda

Giuseppe Galasso – Comune di Bari

Raffaele Sforza – Regione Puglia

Luigi Cazzato, Andrea Bosco – Università degli Studi di Bari

Vittorio Ranieri – Politecnico di Bari

Giuseppina Fusco – Fondazione Caracciolo

Massimo La Scala – Politecnico di Bari ore 13.30 Chiusura lavori

Elisabetta Venezia, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Presidente della Commissione Traffico e Circolazione dell’AC Bari BAT Informazioni organizzative: All’entrata del Rettorato sarà effettuato il controllo della temperatura e verificato il possesso del Green Pass da parte di personale addetto. Si prega di arrivare già muniti o del cartaceo o della copia elettronica in modo da agevolare le procedure di accesso. L’evento sarà trasmetto anche in streaming al link https://bit.ly/polibamobilitaesicurezza Numero evento: 2376 113 7849

Password evento: sicurezza

