“Appare evidente – proseguono – come l’attuale situazione d’incertezza non consenta di avviare da subito le attività di programmazione degli eventi e delle manifestazioni per l’anno 2022, con il rischio di accumulare ulteriori ritardi e di favorire l’attrattività di altri poli fieristici. Una condizione di completo immobilismo in una fase storica che ha registrato l’uscita dal quartiere fieristico di importanti operatori commerciali come Eataly. Il contesto descritto non può che indurre, di conseguenza, alla preisione di scenari fortemente preoccupanti dal punto di vista occupazionale”.