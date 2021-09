Lutto all’ospedale Perrino di Brindisi: addio alla dottoressa Antonella Quarta, responsabile da vent’anni del centro di Microcitemia. Tanti i messaggi di cordoglio da colleghi e pazienti sui social.

La dottoressa, molto apprezzata per la sua professionalità e umanità, si è occupata sino ai suoi ultimi giorni dei bambini talassemici ed è stata spesso impegnata negli appelli per le raccolte di sange. La talassemia, ricordiamo, è una malattia del sangue ereditaria molto grave causata da un difetto genetico che provoca la distruzione dei globuli rossi. Madre di due figli gemelli, Antonella è venuta a mancare a causa di una lunga malattia “affrontata con coraggio e grande dignità fino all’ultimo”. Era considerata da molti, soprattutto dai pazienti, come una seconda mamma.

“Stamattina ci siamo risvegliati con una terribile notizia – scrive l’Ail Brindisi Odv sui social – era un vero e proprio punto di riferimento per i tanti ragazzi talessemici”. I funerali si svolgeranno domani alle 12, presso la Chiesa San Vito al Rione Commenda.

