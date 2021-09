In circa 1500 manifestanti hanno forzato il cordone della polizia per accedere dal lato di Palazzo Reale all’area del Duomo di Milano, dove era in corso il comizio di Giorgia Meloni con il candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo.

E’ accaduto questo pomeriggio, protagonisti della vicenda i cittadini contrari al Green pass scesi oggi in tutte le piazze italiane (anche Bari), per manifestare contro l’introduzione del decreto legge del governo che impone il certificato verde a lavoratori pubblici e privati a partire dal 15 ottobre. Il contatto tra polizia e manifestanti non ha causato feriti.

Intanto, anche in altre città in molti hanno portato in piazza gli slogan “No green pass, libertà”. A Trieste si contano migliaia di manifestanti, lo stesso a Roma e Torino. Il Green pass, ricordiamo, è utile per poter accedere a diverse attività, tra queste, anche eventi culturali e sportive.

Foto screen video

