Ciotole, scodelle, rifiuti; e ancora, interi panini abbandonati sul terreno, insieme ai brandelli di altri già in parte mangiati. E’ l’immagine del modo in cui, alcuni cittadini di Acquaviva, danno da mangiare ai gatti randagi nella zona di viale Europa, aumentando una condizione di degrado e sporcizia per la quale questa mattina erano già al lavoro i volontari di Legambiente nell’ambito del progetto Puliamo il Mondo.

Le fotografie scattate sono state condivise dallo stesso sindaco del paese, Davide Carlucci, sulla sua pagina Facebook: “Non ci si prende cura così dei gatti – scrive il primo cittadino, senza nascondere il suo disappunto – Le colonie feline sono un’altra cosa. Chiunque dá da mangiare agli animali in questo modo, creando degrado e rifiuti, sarà sanzionato”, conclude.

