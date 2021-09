Due giorni dedicati all’ambiente. Parte oggi e proseguirà anche domani “Qualcuno la raccoglierà”, la 29esima edizione di “Puliamo il mondo”, l’iniziativa promossa da Legambiente in tutta Italia. Sono già al lavoro migliaia di giovani e di volontari in tutto lo stivale con l’obiettivo di ripulire strade, piazze, parchi, spiagge e sponde dei fiumi dai rifiuti abbandonati.

A Bari l’iniziativa, organizzata dal circolo Legambiente Eudamonia, si porrà come obiettivo quello di raccogliere i rifiuti abbandonati sulla spiaggia di Pane e Pomodoro per poi proseguire lungo tutto il tratto stradale del lungomare sud. Per l’occasione l’assessorato comunale all’Ambiente ha fornito al circolo Eudamonia 50 kit – composti da guanti, pettorina, cappellino e sacchi – che saranno utilizzati dai volontari per la raccolta dei rifiuti.

