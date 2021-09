Sabato 25 e domenica 26 settembre Bari ha ospitato la BigEye Sup Race, gara patrocinata da Comune di Bari e Coni Puglia per il campionato italiano di categoria sup e paddleboard.

Il palcoscenico di prestigio è stata la spiaggia di Pane e pomodoro, con tanti curiosi e appassionati che hanno assistito a due competizioni: la technical race tra curve ed inseguimenti superando i frangiflutti e la distance race lunga 12 chilometri.

Oltre alle competizioni agoniste tanti i bambini e le famiglie accorse da tutta Italia. Si tratta del primo evento di categoria organizzato nel capoluogo pugliese: “Il movimento è in crescita e siamo pronti alle sfide del futuro”il commento dell’organizzatrice Anna Occhiogrosso.

Il sup è una pratica antica, ovvero quella di pagaiare in piedi su una tavola di legno, su un tronco, su una canoa. I pescatori di ogni epoca e di ogni latitudine hanno adottato questo sistema, per avere una visione dall’alto dei pesci che li circondavano.

