Domenica 19 settembre. Prime classi in quarantena in Puglia

Lunedì 20 settembre. Primo giorno di scuola a Bari con i doppi turni di ingresso e uscita

Martedì 21 settembre. Guasto a passaggio a livello, ancora disagi alla circolazione dei treni, nel secondo giorno di scuola

Mercoledì 22 settembre. La mappa dei clan a Bari

Giovedì 23 settembre. Polemiche sulla scarsa sicurezza in piazza Moro

Venerdì 24 settembre. Tre medici indagati per la morte d una 14enne a Bari

Sabato 25 settembre. L’estate continua in Puglia: ultimo weekend di caldo

