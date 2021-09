La Parrocchia di S. Giuseppe di Bari ed il Gruppo Fratelli Tutti, anche in vista della Settimana Sociale dei Cattolici Italiani prevista a Taranto nel mese di ottobre, sul tema “Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro. #Tuttoèconnesso”, organizzano un ciclo di incontri per approfondire la conoscenza delle storie e delle questioni legate allo sviluppo umano integrale, seguendo il metodo contemplare-discernere-proporre indicato da Papa Francesco.

Il ciclo di incontri avrà inizio mercoledì 29 settembre alle ore 19.00 nel cinema Esedra con la proiezione del film “Io sono Greta” per approfondire la conoscenza della storia della giovane leader ecologista Greta Thumberg, che sarà preceduta dall’intervento di Giorgia Mira, rappresentante di Fridays for Future Bari. Le conclusioni saranno a cura degli organizzatori.

A seguito della prima serata sono previsti ulteriori incontri, che saranno illustrati in dettaglio in futuro, per la mappatura delle criticità ambientali avvertite nella Città di Bari (rappresentate dai comitati civici impegnati da tempo su questo e da esperti del settore), per l’approfondimento del valore dello sviluppo sostenibile, per la tematizzazione della co-progettazione con le istituzioni.

“Obiettivi che si intendono conseguire – spiega il parroco di San Giuseppe, don Tino – sono la conoscenza e la sensibilizzazione della comunità, anche al fine di definire un set di impegni dei cittadini e delle amministrazioni competenti, in una visione complessiva della realtà e dei cambiamenti necessari”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.