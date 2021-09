Si è spenta ieri sera a Roma, sua città di adozione, la giornalista barese Marida Lombardo Pijola. La donna, 65enne, da tempo lottava contro una malattia. Nata e cresciuta a Bari, si è avviata alla professione nel capoluogo pugliese, occupandosi in particolar modo dell’ambito della cronaca giudiziaria per la Gazzetta del Mezzogiorno.

Successivamente, Marida Lombardo Pijola ha lavorato per il Messaggero e per il Corriere nella sua edizione romana. La giornalista è stata anche autrice di libri sul tema dell’adolescenza, tra cui il best seller “Ho dodici anni, faccio la cubista, mi chiamano Principessa”, del 2007 e ben due romanzi.

(Foto: Facebook)