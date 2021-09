E’ stato ritrovato a Lecce il detenuto evaso a Bari , lo ha rintracciato la polizia penitenziaria. A dare notizia è il sindacato Uilpa, Polizia penitenziaria, che aveva dato allertato anche in merito alla fuga. L’uomo, 29enne, era stato portato all’ospedale dopo aver ingerito una lametta riuscendo a fuggire (intorno alle 22.30 di ieri sera) dopo aver spintonato gli agenti.

“Si raddrizza, in qualche modo, una giornata iniziata stortissima con la notizia di un’evasione, ieri sera, dal policlinico di Bari e un’altra, fotocopia, stamattina dall’ospedale San Martino di Genova – ha spiegato il segretario generale della Uilpa Gennaro De Fazio – anche il secondo evaso è stato infatti catturato poco fa, come per l’evaso di Genova, dalla Polizia penitenziaria. Il fuggiasco è stato rintracciato a Lecce. Se si aggiusta la giornata, non è così per i mali del sistema e tanti altri pessimi giorni si prevedono per l’avvenire se a uscire dalla latitanza sulle politiche penitenziarie non saranno il Ministero della Giustizia e il Governo” – ha concluso.

